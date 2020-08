Daniela Büchner: Heimliche Beauty-OP? Jetzt packt sie aus

Schon in der Vergangenheit stellte die 42-Jährige klar, dass sie keine Beauty-OP hatte. "An all die Experten, die Knötchen, Einstichstellen oder sonst was sehen: Meine Oberlippe ist innen vernarbt durch einen schrecklichen Unfall, der mir zugestoßen ist", verriet sie vor einiger Zeit auf ihrem Instagram-Account. "Ich habe meine Lippe NICHT aufspritzen lassen!"

Doch auch in Zukunft wird sie sich vor den neugierigen Fragen ihrer Fans wohl nicht verstecken können...