Daniela Büchner: Herzzerreißende Beichte nach dem Urlaub

Diese Auszeit hat die Familie wirklich gebraucht: war mit ihren Kids in der Türkei. Nach den dramatischen Monaten konnten die Kids und sie endlich mal entwas ausspannen und die gemeinsame Zeit genießen. Doch obwohl Danni mittlerweile nach vorne schaut: Der Verlust von schmerzt immer noch!

Daniela Büchner: Auszeit aus einem süßen Grund

Daniela Büchner: Trauriges Geständnis

Schon kurz nach dem Tod erklärte die 41-Jährige traurig: "Es hängen noch immer seine Hemden im Schlafzimmer, sogar sein angebrochenes Duschgel ist noch da, in unserem Haus steht alles noch genau so, wie er es verlassen hat. Ich bin noch nicht bereit, irgendwas wegzustellen."

Und auch heute scheint sie noch nicht so weit zu sein. Gerade wurde sie von einem Fan gefragt, ob noch immer alles an seinem Platz steht. Ihre Antwort: "Alles steht noch an seinem Platz, wie damals."

Danni Büchner trauert immer noch um ihren Jens Foto: Instagram/ Danni Büchner

Danni Büchner kann nicht loslassen

Der Auswanderin fällt es immer noch schwer Jens ganz gehen zu lassen. Er war ihre große Liebe - und der Verlust tut auch Monate später immer noch extrem weh. Und das kann ihr wohl keiner verübeln...

