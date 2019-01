Daniela Büchner: Herzzerreißendes Video!

Es vergeht kein Tag, an dem Daniela Büchner nicht an ihren geliebten Ehemann Jens denkt...

Es ist mittlerweile schon zwei Monate her, dass nach kurzer und schwerer Krankheit starb. Für seine Frau Daniela ist der Verlust immer noch sehr schwer zu ertragen.

Daniela Büchner denkt an Jens

Nun postete die alleinerziehende Mutter einen Clip in ihrer -Story, in dem ihr Sohn Diego zu sehen ist. Er grinst glücklich und trägt ein T-Shirt, auf dem „Dschungelkönig 2017“ geschrieben steht. Obwohl „Malle-Jens“ sich damals nicht die Krone holte, war er für viele Leute der Gewinner der Herzen.

Es vergeht kein Tag, an dem Daniela und ihre Kinder nicht an Jens denken. Zuletzt teilte die Witwe ein Video, in dem ihre Kinder die Waschmaschine einräumen. "Und bei allem, was wir tun, bist DU dabei“, schrieb sie dazu. Er wird eben für immer ein wichtiger Teil ihres Lebens bleiben...