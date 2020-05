Daniela Büchner: Hiobsbotschaft für die 42-Jährige!

polarisiert. Immer wieder bekommt die Witwe von Kult-Auswanderer Hass-Nachrichten zugeschickt. Doch jetzt hat sie sogar Morddrohungen erhalten...

Daniela Büchner: Arzt-Schock! Große Sorge um den TV-Star

Fremde wünschen Daniela Büchner den Tod

In ihrer -Story zeigt Danni die Post, die in der Faneteria eingetroffen ist. "Viele nette Briefe, aber auch solche von einem gewissen Helmut, die mir dann damit drohen, dass ich bald nicht mehr da bin, meine Familie nicht mehr da ist. Ich weiß nicht, was ich euch getan hab, dass ihr mir solche Briefe schreibt und mir droht", erzählt sie schockiert. Dannis Botschaft an die Hater: "Ich wünsche euch eines: Dass ihr in den Spiegel schaut und ganz genau überlegt, was ihr schreibt und was ihr tut. Irgendwann bekommt man alles heraus, auch solche Absender."

Diesen heftigen Brief erhielt Daniela Büchner Foto: Instagram/ dannibuechner

Trotz solcher Nachrichten will Danni stark bleiben. "Es ist nicht fair. Es ist nicht richtig. Aber tut, was ihr nicht lassen könnt. Ich lasse mich davon nicht unterkriegen!"

Nach Jens‘ Tod kam es zu einem schlimmen Streit um sein Erbe. Mehr dazu erfahrt ihr im Video: