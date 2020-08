Daniela Büchner: Hiobsbotschaft! Sie steht vor einem Scherbenhaufen

Die Faneteria muss schließen

Die "Faneteria" ist Dannis ganzer Stolz. Doch leider hat es keinen Sinn mehr, sie in dieser Saison zu betreiben. Auf einem Zettel vor der Eingangstür steht geschrieben: "Liebe Faneteria-Gäste, wir haben bis zuletzt an eine durchführbare Saison geglaubt, leider sind auch wir jetzt gezwungen, unsere Faneteria zu schließen. Daher gehen wir auf unbestimmte Zeit in den Zwangsurlaub." Ob und wann es eine Rückkehr geben wird, ist bisher unklar.

In ihrer Instagram-Story erklärt die 42-Jährige, dass dieser Schritt notwendig war. Sie hoffe jedoch, den Betrieb bald wieder aufnehmen zu können. "Denn die 'Faneteria' ist mein sechstes Kind, mein Herzblut und da stecken so viele Erinnerungen drin", gibt sie geknickt zu. Bleibt also zu hoffen, dass es wirklich nur bei einer kleinen Pause bleiben wird...

