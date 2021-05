Daniela Büchner: Hochzeits-Hammer nach der Trennung von Ennesto

Daniela will nicht alleine sein

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob Daniela sich vorstellen könnte, wieder zu heiraten oder weitere Kinder zu bekommen. "Diese Frage bewegt mich sehr", antwortet Danni. "Ich zwar zweimal verheiratet. Einmal geschieden, weil es damals so sein musste, einmal verwitwet. Beides waren unglaublich tolle Männer, denen ich dankbar bin für fünf wunderschöne Kinder und eine wundervolle Zeit. Am Ende wollen wir alle nur glücklich werden und nicht alleine bleiben..."

Es klingt so, als könnte Daniela sich durchaus vorstellen, mit dem richtigen Mann noch einmal vor den Traualtar zu treten...

