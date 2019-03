Daniela Büchner: Intime Ehe-Beichte! So war Jens Büchner wirklich!

Am 11. März strahlt VOX eine Sondersendung "Goodby Deutschland" zu Ehren von Jens Büchner aus! Doch vorab wendet sich nun Daniela Büchner mit einer rührenden Beichte an die Öffentlichkeit!

Im November vergangen Jahres schockte die Nachricht die Öffentlichkeit, dass den Kampf gegen den Krebs verlor und für immer die Augen schloss. Danach wurde es lange still um Witwe und die Kinder - bis jetzt!

Daniela Büchner: Neues Glück nach Jens' Tod!

Daniela Büchner: Sondersendung zu Jens' Ehren

Am 11. März haben alle Büchner Fans nochmal die Möglichkeit, der Familie von Jens ganz nah zu sein. Wie Dani vor einigen Wochen berichtete, habe sie sich dazu entschlossen, mit der Sondersendung von "Goodby Deutschland", ihrem Ehemann eine letzte Ehre zu erweisen. Doch damit nicht genug! Obwohl sich Daniela nach dem Tod ihres Ehemanns weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück zog, wendet sie sich nun mit einer emotionalen Beichte an ihre Fans...

Daniela Büchner: Intime Ehe-Beichte

Wie Daniela nun verrät, war Jens ein Entertainer durch und durch. So berichtet sie: "Auch wenn es ihn gestresst hat: Er hat es genossen, auf der Bühne zu stehen. Er mochte es, im Mittelpunkt zu stehen. Er war ein Entertainer." Nichtsdestotrotz hatte Jens aber auch eine weiche Seite. So erklärt Dani: "Zu Hause war er der Jens. Der Jens Büchner. Der sensible eigentlich. Der kuschelige. Der oft umarmt werden wollte. Er ist vor mir eingeschlafen und ich habe ihm die Haare gekrault, weil er das Gefühl mochte, geborgen zu sein." Was für intime Einblicke in das Eheleben der beiden. Ob Daniela in der Sondersendung noch mehr Details zu ihrer gemeinsamen Zeit mit Jens enthüllt? Wir können gespannt sein!