Daniela Büchner: Intime Gefühls-Beichte!

Wie schön! Die vergangenen Monate waren für alles andere als leicht. Doch jetzt die Wende! Wie die Löwen-Mami nun berichtet, geht es bei ihr wieder bergauf...

Daniela Büchner: Erschütternde News - 10 Monate nach Jens' Tod!

Daniela Büchner durchlebte harten Zeiten

Erst im November vergangen Jahres musste Daniela Büchner den Tod von ihrem Ehemann verkraften. Für Danni und ihre Familie ein absoluter Schock! Doch die Power-Frau zeigte sich von ihrer starken Seite und probiert seitdem die Familiengeschäfte auf eigenen Faust zu erledigen. Auch für ihre Kinder springt Daniela regelmäßig in die Bresche und beweist, dass sie eine absolute Vollblut Mama ist. Doch das Traurige: Danni vermisst ihre Jens nach wie vor jeden Tag. Umso schöner somit die jüngsten Nachrichten...

Daniela Büchner ist glücklich

Obwohl Danni nach dem Ableben von Jens des Öfteren darüber berichtete, wie sehr ihr Jens fehlt, hat sie mittlerweile neue Hoffnung geschöpft und freut sich sogar schon wieder auf öffentliche Auftritte. So erklärt sie gegenüber " " über ihren Ausflug zur "Starpress Media Night": "Also ich gönne mir das sehr selten, gerade nach dem, was passiert ist. Aber ich merke halt, es tut mir gut. Das ist Seelenbalsam, und die Nanny ist irgendwie schon seit 16.00 Uhr bei uns. Aber es ist aufregend!" Ehrliche Worte, die zeigen: Danni kämpft sich zurück ins Leben. Ob wir die Power-Frau in der nächsten Zeit wohl wieder öfters bei Veranstaltungen sehen werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

Acuh hat momentan auf Mallorca allen Grund zur Freude!