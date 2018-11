Reddit this

Daniela Büchner ist am Ende: "Mir fehlt mein Seelenverwandter!"

Wie verkraftet man so einen furchtbaren Verlust? Am Freitag trafen sich rund 30 geladene Gäste im Haus von und verabschiedeten sich ein letztes Mal von dem -Auswanderer. Obwohl die Unterstützung sicherlich eine große Hilfe war, dürfte der Tag für Daniela extrem schwierig und emotional gewesen sein.

Daniela vermisst ihren Jens

Nun spricht die 40-Jährige erstmals über ihre Zukunft ohne Jens. Momentan habe sie das Gefühl, nie wieder glücklich werden zu können.

"Ich weiß momentan nicht, wie ich was schaffe, und wie ich ohne ihn weiterleben soll", verrät sie im Interview mit „ “. "Mir fehlt mein Seelenverwandter, an den ich mich abends kuscheln kann und der mir sagt, dass er mich liebt, so wie ich bin und den Duft seiner Haare und sein Lachen.“

Auch die Kinder leiden sehr unter dem Verlust. "Mein Mutterherz blutet, wenn ich sehe, wie die Kinder leiden. Das ist halt so schlimm“, so Dani.