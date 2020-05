Daniela Büchner: Jaa, ihr Glück ist endlich zurück!

Reddit this

Die letzten Monate waren für alles andere als leicht. Zuletzt musste sich die Power-Frau harten Vorwürfen von ihrer einstigen Malle-Freundin "Krümel" stellen. Doch jetzt die schöne Überraschung!

Daniela Katzenberger: Schluss! Jetzt hat sie endgültig die Schnauze voll

Daniela Büchner zeigt sich selbstbewusst

Wie via deutlich wird, hat Danni scheinbar ihre alte Stärke zurück gefunden. Nach Monaten voller Stress und Kopfzerbrechen postet die Löwen-Mami nämlich nun ein Bild von sich, auf dem sie lediglich einen knappen Body trägt und ihre Figur gekonnt in Szene setzt. Danni kommentiert zu dem Schnappschuss: "Darf "SIE" das? In ihrer Situation, als Mutter von 5 Kindern, keine 90-60-90 Maße usw. ICH DARF!" Wow! Definitiv ehrliche Worte, die zeigen: Danni hat ihr Glück endlich zurück! Und auch ihre Fans zeigen sich sichtlich begeistert...

Dannis Fans sind aus dem Häuschen

"Ich finde das Foto schön, du siehst sehr gut aus. Ab 40 wird’s schwierig" sowie "Hübsche Frau und natürlich darfst du es! Und nicht nur das! Dein Herz hat auch jemanden verdient! Auch wenn du es nicht zulässt! Werde lockerer meine hübsche, wir haben nur dieses Leben! Wache auf und lebe!", sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem Post finden lassen. Ob uns Danni in der nächsten Zeit mit noch mehr Bildern dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

