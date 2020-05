Daniela Büchner: Jaa, jetzt lüftet sie ihr süßes Geheimnis!

Das ihr Leben gerne via mit ihren Fans teilt, ist definitiv nichts Neues! Mit ihrem neuesten Foto sorgt sie nun jedoch für besonders viel Aufmerksamkeit!

Daniela Büchner: Hiobsbotschaft für die 42-Jährige!

Daniela Büchner überrascht ihre Fans

In der letzten Zeit postete Danni immer wieder heiße Schnappschüsse von sich, mit denen sie ihre Figur zur Show stellte. So auch jetzt! Danni präsentiert sich in einem sexy Mini-Kleid und lässt bei dem Anblick vor allem die Herzen ihrer männlichen Fans höher schlagen. Doch wie Danni berichtet, verbirgt sich hinter dem Foto ein süßes Geheimnis. So gesteht sie: "Ein Hoch auf meinen "Bauch-weg-Schlüppi." Huch, dass ist definitiv mal ein intimer Einblick! Doch ihre Fans freuen sich über so viel Ehrlichkeit!

Dannis Fans sind begeistert

Wie unter dem Post von Danni deutlich wird, hat sie damit bei ihren Anhängern voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Nach 5 Kinder darf man Bauch haben außerdem hast du eine tolle Figur und musst nix verstecken" sowie "Den brauchst du doch eigentlich gar nicht, du hast fünf Kinder geboren und siehst einfach klasse aus." Mehr Fan-Liebe geht absolut nicht!

