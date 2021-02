Daniela Büchner: Jetzt äußert sie sich zum vermeintlichen Verlobungsring

Nun hat die Auswanderin gegenüber RTL geplaudert. In einer Videobotschaft zeigt sie den hübschen Klunker. "Das ist das Geschenk von meinem Freund an mich und was soll ich sagen? Wir beide wissen die Bedeutung. Ich finde ihn wunder, wunder, wunderschön", strahlt sie in die Kamera. Aber was bedeutet dieser Ring denn nun? Läuten bald die Hochzeitsglocken?

"Wer weiß, was es bedeutet", gibt sich die 43-Jährige geheimnisvoll.

Aktuell dreht Danni wieder für "Goodbye Deutschland", denn sie zieht in ein neues Haus. Vielleicht verrät sie deswegen noch nichts über den Ring, weil er Teil der Sendung sein wird. Es bleibt jedenfalls weiterhin spannend....

Daniela Büchner: Krasse Typveränderung! Im VIDEO seht ihr ihre Verwandlung: