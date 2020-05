Daniela Büchner: Jetzt bricht alles endgültig über ihr zusammen!

Oh je! Es wird nicht ruhig bei ! Dass die Witwe von Jens Büchner immer wieder mit einigen Promi-Kollegen aneinander gerät, ist definitiv nichts Neues. Doch nun schießt auch ihre einstige Vertraute "Krümel" scharf gegen die Löwen-Mami...

Daniela Katzenberger: Es reicht! Jetzt hat sie endgültig genug

"Krümel" machte Daniela eine Ansage

Wie Marion Pfaff alias Krümel nun berichtet, hat sie einfach die Nase gestrichen voll von Danielas Attitude. So wettert sie im Interview mit "OK!" gegen ihre ehemalige Freundin und erklärt: "Einmal hat es so geknallt, dass ich ihr gesagt habe, dass wenn sie in der Öffentlichkeit steht, sie mit Kritik umgehen muss. Ansonsten sollte sie wieder in ihren alten Beruf zurückgehen. Ihre Antwort war mal wieder voll daneben: Sie stände im Gegensatz zu allen anderen am allermeisten in der Presse, und sie wird niemals in ihren alten Beruf zurückgehen, weil sie sich in der Promi-Welt wohlfühle." Autsch! Doch damit nicht genug...

"Krümel" will Danni nicht wiedersehen

Obwohl sich "Krümel" und Danni früher gut verstanden haben, sieht Marion keine Chance mehr, für eine weitere Freundschaft mit der Witwe von : "Ich habe im Nachhinein so viele Dinge erfahren... unter anderem, dass sie nicht mehr wollte, dass Jens bei uns auftritt, da sie die Gage zu gering fand." Aus diesem Grund ist sie sich auch der Meinung: "Ich hoffe, niemals mit dieser Frau in eine -Sendung zu müssen, denn das gäbe Mord und Totschlag!" Bleibt somit nur zu hoffen, dass sie sich auf Malle nicht all zu schnell wieder über den Weg laufen...

Auch bei läuft es aktuell gar nicht gut: