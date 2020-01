Daniela Büchner: Jetzt bricht alles über ihr zusammen!

Kein anderer Kandidat beansprucht momentan so viel Sendezeit im wie Daniela Büchner. Entweder weint sie dicke Krokodiltränen oder meckert über die Zustände im Camp. Gestern musste Danni mal wieder in die Dschungelprüfung, doch sie brach heulend ab - und kam mit 0 Sternen zurück. Für viele ihrer Mitcamper unverständlich...

Die Mitcamper lästern über Daniela Büchner

"Sehr oft nimmt sie diese Opferhaltung ein. Alle sind gegen sie, das Leben hat es nicht gut mit ihr gemeint. Aber es wird halt nicht besser, wenn man sich darin suhlt", urteilte Raúl Richter im Sprechzimmer. hat mittlerweile kein Mitleid mehr für Danni: "Wie sehr färbt dich das, wenn man jahrelang Reality-Star ist? Danni hat gelernt, vor vielen Kameras zu weinen." Auch Markus Reinicke kauft ihr die Heulsuse nicht ab. "Manchmal kommt es mir vor, als wenn manche Sachen aufgesetzt sind. Ich höre dann gar nicht mehr hin. Die Probleme, die sie hat, wird sie hier natürlich auch nicht lösen können. Da brauchen wir einen Psychologen."

Spielt Daniela Büchner nur eine Rolle?

Dass Elena Miras nicht gut auf Danni zu sprechen ist, ist kein Geheimnis mehr. In der letzten Folge setzte sie jedoch noch einen drauf. "Ich denke, bis man eine Panikattacke hat, braucht es länger. In meinen Augen spielt Danni eine andere Rolle. Vielleicht auch ein bisschen mit Mitleid obendrauf", so die ehemalige " "-Kandidatin. "Ich glaube, dass sie die Aufmerksamkeit genießt. Und auch gerne vor der Kamera fünf Mal sagt: 'Oh nein! Ich habe nur 0 Sterne geholt." Ob Danni das Ruder wohl nochmal rumreißen kann? Das zeigt sich heute Abend ab 22:15 Uhr...

