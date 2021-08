Daniela Büchner: Jetzt eskaliert die Situation komplett

Bei "Promi Big Brother" macht Daniela Büchner sich derzeit keine Freunde. Einige ihrer Mitstreiter halten einfach nichts von ihr. Das geht der fünffachen Mama sehr nah. "Ich bin auch die Danni, die auch lustig sein kann, die sich auch einfügen kann. Vielleicht sehen die Zuschauer, dass ich eine Veränderung durchgemacht habe", erzählt sie im Haus unter Tränen. "Und ich bin nicht hier, um irgendeine Show zu machen oder weil ich Follower haben will oder bekannter werden will. Ich bin einfach hier, weil ich zeigen will, wie ich wirklich bin." Doch das kaufen ihr viele Zuschauer nicht ab...