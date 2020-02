Daniela Büchner: Jetzt fällt ihr Claudia Norberg in den Rücken!

Es sah ganz danach aus, als wenn Daniela Büchner mit Claudia Norberg eine gute Freundin im " " gefunden hatte. Die beiden Frauen sprachen über Gott und die Welt und wollten auch nach der Show weiterhin im Kontakt bleiben. Mittlerweile sind zwei Wochen vergangen. Alle 12 Camper trafen gestern bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! – Das Nachspiel" wieder aufeinander. Doch da kam ein Geheimnis ans Licht...

Ein fieses Video sorgte für Ärger

In der Sendung wurde ein Handyvideo von dem Public Viewing der ausgeschiedenen Kandidaten gezeigt. Als verkündete wurde, dass Danni raus ist, rasteten , und Toni Trips vor Freude komplett aus. Und auch Claudia klatschte lächelnd in die Hände. Ein Unding für Danni! "Dass sich die obligatorischen, die mich nicht leiden können, freuen, ist ja klar. Die spielen ja gar keine Rolle in meinem Leben. Was mich ein bisschen irritiert, ist Claudia."

Ist die Freundschaft zwischen Daniela Büchner und Claudia Norberg vorbei?

Wenig später stellte sie Claudia zur Rede. "Das war doch aus der Situation heraus", redete sich die Ex von Michael Wendler raus. Doch Danni war trotzdem extrem enttäuscht von ihrer Freundin. "Eigentlich dachte ich, dass sie loyal wäre und würde das nicht tun. Aber sie begreift auch nicht, wie sehr es mich verletzt hat. Ich merke mir einfach vieles und dann ist es ok für die Zukunft." Bleibt abzuwarten, ob sich zwischen den beiden wieder die Wogen glätten...

