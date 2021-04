Daniela Büchner: Jetzt gibt sie ein Beziehungs-Update

Vor allem die 43-Jährige litt an Liebeskummer, nachdem sich das Paar getrennt hat. Doch jetzt geht es ihr wieder gut. In einer Fragerunde bei Instagram verrät sie aber noch mehr.

Sie plaudert aus, dass sie noch Kontakt zu Ennesto hat. Und dann wird sie tatsächlich nach ihrem Beziehungsstatus gefragt. Ihre Antwort: "Glücklich!" So so, was meint sie damit? Ist sie einfach nur happy, wie ihr Leben gerade ist? Spielt sie auf ein Liebescomeback mit Ennesto an? Oder hat sie vielleicht sogar einen neuen Mann an der Seite? Die Witwe von Jens Büchner genießt und schweigt. Und ob mit Mann oder ohne an der Seite - sie kann endlich wieder Strahlen. Das ist am Ende das wichtigste...

Danni Büchner: Empörende Bilder von Mallorca. Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: