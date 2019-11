Daniela Büchner: Jetzt ist die Liebes-Bombe geplatzt!

Hinter Familie Büchner liegen schwere Zeiten. Vor einem Jahr starb Familienoberhaupt Jens. Der Schmerz sitzt immer noch tief. Doch das Leben muss weitergehen. Während Danni noch nicht bereit für eine neue Liebe ist, hat ihre Tochter Jada jetzt das erste Mal Schmetterlinge im Bauch.

Tochter Jada hat ihren ersten Freund

Das bestätigte die 14-Jährige bei " ". Seit rund zwei Monaten ist sie mit ihrem ersten Freund zusammen. "Es ist ja keine richtige Beziehung, halt, was man mit 14 so hat. Ich weiß nicht...aber ich freu mich", erzählte sie etwas verlegen. Doch das Strahlen in ihren Augen ist nicht zu übersehen!

Das sagt Daniela Büchner zu dem Liebesglück

Und was sagt Mama Danni dazu? "Ich nehme das jetzt gar nicht so ernst. Was machen die denn? Händchen halten und sich ein Küsschen geben. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich mir Gedanken machen müsste. So lange ihr das guttut, dass jemand da ist und jemand zuhört...", erklärte sie. Die 41-Jährige hat den Freund von Jada sogar schon kennengelernt. "Ich habe ihn ein bisschen angestarrt, ganz genau beobachtet. Bis Jada meinte: 'Mama, jetzt starr ihn nicht so an. 'Aber er ist wirklich ein netter Junge."

