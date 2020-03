Daniela Büchner: Jetzt ist es raus!

Huch, damit haben die Fans von definitiv nicht gerechnet. Die Witwe von Jens Büchner redet nun erstmals über ihre Zukunft mit einem neuen Mann...

Daniela Büchner: Bittere News! Ihr Glück liegt wieder in Scherben!

Daniela Büchner durchlebte schwere Zeiten

Nach dem Tod von brach für Daniela Büchner und ihre Familie eine Welt zusammen. Immer wieder berichtete Danni nach dem Ableben von Jens, wie sehr sie darunter leidet. Doch die Power-Frau ließ sich nicht unterkriegen und feierte sogar im vergangen Jahr die Wiedereröffnung des Fan-Lokals "Faneteria". Danni kämpfte sich dank solcher Schritte Stück für Stück zurück ins Leben und bewies immer wieder Kampfgeist. Doch wie sieht es eigentlich mit einer neuen Liebe für die 42-Jährige aus?

Danni plaudert über einen neuen Mann

Wie Danni nun berichtet, schließt sie eine neue Liebe kategorisch nicht aus. Einen neuen Mann sieht in naher Zukunft dennoch erstmal nicht an ihrer Seite. So erklärt sie in der jüngsten Folge von " ": "Ich könnte mir vorstellen, irgendwann einmal - glücklich ist so ein komisches Wort noch -, jemanden zu haben vielleicht." Wow! Ehrliche Worte, die einen imtimen Einblick in Dannis Innerstes geben. Wann uns die Power-Frau wohl mit einer neuen Liebe überraschen wird? Wir können gespannt sein...

