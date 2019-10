Daniela Büchner: Jetzt knallt es! Schwere Vorwürfe von Jenny Delüx

Reddit this

Der Streit zwischen und geht in die nächste Runde! Es ist kein Geheimnis, dass die beiden nicht die besten Freundinnen sind. Doch durch ihren gemeinsamen Ex (✝49) standen die beiden hin und wieder in Kontakt. Eine innige Beziehung wird sich zwischen ihnen jedoch nicht entwickeln…

Daniela Büchner: Notarzt-Drama auf Mallorca!

Jenny platzt der Kragen

Nun erhebt die Ex-Freundin von Jens Büchner schwere Vorwürfe gegen Danni. Der Grund: Die 41-Jährige teilte ein Foto von sich auf , auf dem auch der gemeinsame Sohn von Jens und Jennifer zu sehen ist. „Ich habe zu jedem Kind Kontakt #teambüchner“, steht über dem Schnappschuss geschrieben. Doch davon will Jenny nichts wissen und lässt ihrem Frust auf Instagram freien Lauf.

„Jetzt ist genug! Dieses Bild wurde mir gerade geschickt. Ich bin bei all ihren Spielchen ruhig geblieben... Aber nun hat sie den Bogen überspannt“, feuert Jenny aufgebracht. „Sie hat überhaupt gar keinen Kontakt, weder zu Leon noch zu mir! Da sie mich blockiert hat, als Jens mich das 2. Mal ins Krankenhaus gebeten hatte! Nachdem ich über 1.000 Schatten gesprungen bin und ihr zuvor zur Seite stand!“

Und die 32-Jährige geht noch weiter: „Sie kann machen, tun, lügen, rumheulen was und wie sie will, aber MEIN KIND für ihr Schmierentheater zu benutzen, das geht eindeutig zu weit! Hätte sie ihm lieber mal ein kleines Andenken an seinem Papa gegeben! Er hat bis heute NICHTS bekommen! Sie hätte nur die Blockierung rausnehmen müssen und mich ganz normal anschreiben können!“

Jenny fordert Daniela außerdem dazu auf, das Foto sofort zu entfernen. „Sie soll woanders Lügenmärchen spielen. ABER NICHT BEI UNS! Wenn sie nicht weiß, wie man sich vernünftig und kindgerecht benimmt, dann soll sie uns einfach in Ruhe lassen! Ich habe keine Nerven mehr für so ein Schauspiel!“

