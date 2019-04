Daniela Büchner: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht!

Reddit this

Erst kürzlich erschütterte die Nachricht die Öffentlichkeit, dass und ihre Familie ihre Familien-Villa auf Mallorca verlassen müssen. Angeblich soll das Haus den Besitzer gewechselt haben, wodurch das Mietverhältnis der Büchners gekündigt werden soll. Doch was ist dran an den Gerüchten?

Jens Büchner: Ex Jenny bricht ihr Schweigen! Drama um Sohn Leon

Daniela Büchner: Steht sie vor dem Aus?

Seit dem Tod von im November vergangen Jahres ist Danni dabei zu beobachten, wie sie ihren Familienalltag mit Bravour alleine meistert! Obwohl die Power-Frau vor einer Reihe von Herausforderung stand, ließ sich Daniela nicht unterkriegen. Auch die "Faneteria" will Daniela wiedereröffnen. Umso trauriger somit die Nachricht, das Danni und ihre Familie angeblich ihr Eigenheim verlieren. Doch jetzt die Überraschung! Wie Daniela nun berichtet, ist an den Gerüchten absolut nichts dran...

Daniela Büchner spricht Klartext

Via " " lässt Daniela nun die Bombe platzen und verrät, dass sie in ihrem zu Hause wohnen bleibt. Sie repostet dazu einen Artikel, in dem über den Eigenheim-Verlust berichtet wird und kommentiert dazu "April, April". Von einem Umzug kann somit nicht die Rede sein. Bleibt somit nur zu hoffen, dass den Negativ-Umzugs-Schlagzeilen durch Danielas Post ein jähes Ende gesetzt werden...