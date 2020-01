Daniela Büchner: Jetzt kommt endlich die Wahrheit ans Licht!

Am Samstag flimmerte das große Dschungelcamp-Finale über die TV-Bildschirme. Auch für Daniela Büchner, die sich den dritten Platz ergattern konnte, ist die aufregende Zeit wieder vorbei. Einen Gang runter schalten, kommt für Danni jedoch nicht in Frage...

Die letzten Wochen waren für ganz schön aufregend! Die Witwe von Jens Bücher musste sich während ihrer Dschungelcamp-Zeit immer neuen Anfeindungen stellen, auch von einigen Camp-Bewohnern, dass sie dem Publikum und ihren Fans nur was vormachen würde. Harte Vorwürfe, die Danni nicht lange auf sich sitzen lassen möchte...

Daniela Büchner spricht Klartext

Wie Danni nun erklärt, findet sie die haltlosen Unterstellungen, dass sie nicht "echt" wäre, einfach unnötig. So berichtet sie gegenüber "Spot On ": "Mir wurde ständig vorgehalten, dass ich nicht authentisch wäre. Ich bin seit vier Jahren bei " " dabei, da ist man auch authentisch. Jeder der die Sendung gesehen hat, wird bestätigen können, dass ich auch hier von Anfang bis Ende authentisch war." Und was sagt sie zu den Anfeindungen via "Social Media"? Schließlich konnte Danni nach dem Finale das erste Mal wieder seit ihrem Dschungel- Einzug auf ihr Handy gucken?

Danni zeigt sich selbstbewusst

"Social-Media ist nicht die reale Welt. Deshalb belächele ich das mittlerweile. Natürlich war ich die Nörgel- und Jammerprinzessin und habe die meisten Prüfungen gemacht und vieles davon nicht geschafft. Aber ich habe auch nie aufgegeben und mein Job ist es da drin zu sitzen. Das ist kein Grund, meine Kinder zu beleidigen. Sie lieben ihre Mama und wollen natürlich nichts Schlechtes über sie hören oder lesen", ergänz Daniela und zeigt dadurch, dass sie sich von ihren Widersachern so schnell nicht aus der Bahn werfen lässt - zum Glück!

