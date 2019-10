Daniela Büchner: Jetzt lässt sie die Baby-Bombe platzen!

Fast ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Jens Büchner an den Folgen seiner Lungenkrebserkrankung starb. Besonders für Witwe Daniela und die 5 Kinder brach eine Welt zusammen. Mittlerweile ist bei der Familie langsam wieder etwas Normalität eingekehrt, doch vergessen ist Jens noch lange nicht...

Wünscht sich Daniela Büchner weiteren Nachwuchs?

Am Wochenende durften die Fans Daniela via mit Fragen löchern. "Kannst du dir vorstellen, dich in der Zukunft neu zu verlieben?", hakte ein neugieriger Follower nach. Dannis klare Antwort: "Nein." Doch die User wollten noch mehr aus ihrem Privatleben wissen. Auf die Frage, ob sie sich noch mehr Kinder wünscht, stellte die 41-Jährige klar: "Nein, ich bin sehr dankbar für 5 gesunde Kinder." Die Familienplanung ist für Danni also abgeschlossen.

Daniela Büchner: Psycho-Terror! Jetzt flippt sie komplett aus

Die Auswanderin hat mit ihren 5 Kindern eh momentan alle Hände voll zu tun. Die Zwillinge Jenna und Diego wurden gerade in die Vorschule eingeschult. "Es wird eine aufregende Zeit für uns alle werden", freute sie sich kürzlich. Und Jens wird seiner Familie sicherlich von oben zugucken...

Nach Jens' Tod gab es Mega-Zoff um sein Erbe. Mehr dazu erfahrt ihr im Video: