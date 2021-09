Daniela Büchner: Jetzt lässt sie die Maske fallen

"Ich zweifle oft an mir. Also ich denke so, okay, ich fühle mich jetzt ein bisschen dick, dann wieder dünn, jetzt habe ich ein bisschen abgenommen. Und dann denke so, okay, jetzt will ich so bleiben. Aber dann esse ich doch gerne und werde wieder dicker und bin verzweifelt, weil die Jeanshose zwickt.", berichtet Daniela jetzt gegenüber "Prominent" und gibt dabei gleichzeitig einen intimen Blick in ihr Innerstes! Doch wie es scheint, kann ihr vor allem Tochter Joelina dabei helfen, Dannis kritischen Blick auf sich selber zu verbessern!