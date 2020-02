Daniela Büchner: Jetzt packt sie über Claudia Norberg aus!

Reddit this

Seit dem Dschungelcamp sind Daniela Büchner und Claudia Norberg ein Herz und eine Seele. Doch was sagt Freundin Danni eigentlich zu Claudias Erotik-Fotos?

Ganz schön heiß! Kürzlich ließ sich Claudia in Strapse, Lack und Leder von "Playboy"-Fotograf Peter Palme ablichten. "Ich habe gesagt, ich möchte aus dem Schatten meines Noch-Ehemanns hervortreten und dazu gehört natürlich, mich zu präsentieren. Und dazu gehören natürlich auch Fotos", erklärte sie im Interview mit .

Das sagt Daniele Büchner zu den Erotik-Bildern von Claudia Norberg

-Freundin Danni, die mittlerweile wieder zurück auf Mallorca ist, steht voll und ganz hinter Claudia. Sie sendete ihr sogar eine Video-Botschaft: "Hallo meine Lieben, ich bin gerade nach Hause gekommen und habe Claudias Fotos gesehen. Bombe. Wahnsinnig, dass sie sich das traut mit 49 Jahren", findet sie. "Die Fotos sind super geworden, und ich finde, sie kann sich mit jedem vergleichen. Claudia, chapeau! Viel Spaß noch und du bist mega."

Daniela Büchner: Trauriger Bruch nach dem Dschungelcamp!

Mit dem Vergleich spielt Danni wohl auf Michael Wendlers aktuelle Freundin Laura Müller an. "Da kann man gar keine Vergleiche ziehen. Mein Körper ist natürlich nicht mehr der einer 19-Jährigen. Ich weiß auch, was ich erlebt habe. Mit 19 sah mein Körper natürlich auch noch anders aus", gab Claudia zu. Doch das sieht ihre gute Freundin Danni ganz anders. Was für ein süßer Freundschaftsbeweis!

