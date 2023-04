Daniela Büchner: Jetzt packt sie über die bittere Trennung aus!

Seit dem Tod von Jens Büchner lebt seine Witwe Daniela Büchner alleinerziehend mit ihren 5 Kindern auf Mallorca. Doch wird sich das nun schlagartig ändern? Die Löwen-Mama spricht nun über eine Veränderung in ihrem Leben, an der sie scheinbar sehr zu knabbern hat. Tochter Jada will studieren gehen, doch Mama Danni hat da eine ganz genaue Vorstellung, wie und wo ihr Nachwuchs das in die Tat umsetzten soll. Kann sie etwa nicht loslassen?