Daniela Büchner: Jetzt packt sie über die Trennung von Ennesto Monté aus!

Daniela Büchner nimmt im "Promi Big Brother"-All kein Blatt vor den Mund! Am Wochenende erzählte sie von ihrer heißen Affäre auf Mallorca. "Es gibt jemanden, den ich gut finde, er mich vielleicht auch. Er ist ein Fuckboy. Das ist die Kurzversion. Aber er ist ein geiler Fuckboy", plauderte die TV-Auswanderin aus. Betäubt Danni mit dem unbekannten Mann etwa nur ihren Schmerz? Gestern Abend schlug sie plötzlich ganz andere Töne an...