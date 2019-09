Daniela Büchner: Jetzt platzt ihr endgültig der Kragen!

Na das ist mal eine Ansage! Das via "Social Media" des Öfteren angefeindet wird, ist definitiv nichts Neues. Doch während sie sich sonst zu Hater-Angriffen eher bedeckt hielt, schießt Danni nun scharf zurück...

Daniela Büchner: Sie hat ihr neues Glück gefunden!

Daniela Büchner wird beleidigt

Eigentlich wollte Daniela via " " lediglich ein paar Momente aus ihrem Leben mit ihren Zwillingen Diego und Jenna teilen. An sich eine schöne Idee. So haben ihre Fans nämlich die Möglichkeit, den Mami-Alltag von Danni live mitzuerleben. Doch jetzt das Traurige! Die Witwe von muss sich für die Bilder einer herben Kritik stellen. So heißt es: "Du bist überfordert", "Was machst du blödes Stück so spät noch Kinder???" sowie "Die Kinder können gar nichts außer wie ein Baby reden." Autsch! Harte Worte, die an Danni nicht spurlos vorübergehen. Den Kopf in den Sand stecken kommt für die Witwe von Jens Büchner dennoch nicht in Frage...

Daniela Büchner schießt zurück

"Wie dumm kann man bitte sein?", gibt Daniela in ihrer Story als Gegenantwort auf die Anfeindungen zum Besten und ergänzt mit einem Eckhart-Tolle-Zitat: "Wenn du dich aufregst, machst du dich selbst zum Opfer. Verlasse die Situation, verändere sie, oder lass sie los. Alles andere ist blanker Wahnsinn." Aber auch die Anfeindungen gegen ihre Zwillinge will Danni nicht auf sich sitzen lassen: "Dafür, dass sie nicht sprechen können, verstehe ich sie aber sehr gut." Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Danni die Beleidigungen nicht all zu sehr zu Herzen nimmt...

