Daniela Büchner: Jetzt reicht's! Sie zieht einen endgültigen Schlussstrich

Anstatt sich über das Foto zu freuen, ziehen viele Fans über Danni her. Da platzt ihr endgültig der Kragen! "In was für einer Welt leben wir bitte, dass man sich für ein ganz normales Bikinibild solche dummen Kommentare durchlesen muss? Was stimmt denn mit euch nicht?", feuert sie in ihrer Story. "Zieht man den Bauch ein, heißt es gleich 'Du hast dich schlanker geschummelt'. Lässt man den Bauch hängen, heißt es 'Du bist ganz schön fett, schäm dich'. Oder noch eine besonders schlaue Aussage: 'Bei PBB hat man gesehen, wie du wirklich aussiehst'. 20 Tage in so einem Format mitzumachen schlaucht. Wie auch immer. Ich werde weiterhin Fotos posten, wie es mir passt. Und wenn es euch stört, dann ist es euer Problem."