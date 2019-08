Daniela Büchner: Jetzt spricht alles über ihr zusammen!

Es wird nicht ruhig bei ! Erst vor einigen Tagen schockte die Power-Frau ihre Fans mit dem Unfall-Drama um Sohn Volkan. Nun die nächste Klatsche für Danni...

Daniela Büchner: Sie spricht über ihre neue Beziehung

Daniela Büchner postet sexy Foto

Via " " teilt Daniela nun ein Foto mit ihren Fans, welches definitiv alle "Hotness"-Rekorde schlägt. Danni ist auf dem Bild lediglich in ein Tuch gehüllt und strahlt mit einem breiten Lächeln in die Kamera. Eigentlich ein absolut gelungener Schnappschuss. Doch jetzt der Schock! Während Danni von ihren Fans sonst mit einer Vielzahl von Komplimenten überschüttet wird, muss sie nun einen herben Shit-Storm über sich ergehen lassen...

Dannis Fans sind außer sich

Wie unter dem Bild von Danni deutlich wird, sind ihre Fans von dem Schnappschuss absolut geschockt. So kommentieren sie: "Danny, das hätte Jens nie gewollt. Schade dachte du bist eine starke Frau. Naja du musst wissen was dir gut tut. Ich hätte es nie getan. Alles Gute. Denk immer an deine Kinder. Du bist Mutter kein Model... " sowie "Na, wenn man sich beweisen muss im Alter." Autsch! Was Daniela über die Negativ-Kommentare denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu noch kein Statement ab.

Nicht nur bei Daniela Büchner läuft es momentan auf Mallorca nicht rund. Auch Dannis Namens-Schwester muss aktuell einen herben Tiefschlaf verkraften: