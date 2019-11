Daniela Büchner: Jetzt spricht sie über eine neue Liebe nach Jens!

Bei ist ordentlich was los! Erst kürzlich verriet die Witwe von Jens Büchner, dass die mit dem Gedanken spielt, Mallorca zu verlassen. Nun die nächste Neuigkeit aus dem Privatleben der Power-Frau...

Daniela Büchner: Emotionaler Post zum ersten Todestag von Jens Büchner

Daniela Büchner spricht über eine neue Liebe

Obwohl der Tod von Witwe Danni immer noch tief in den Knochen steckt, berichtet die 41-Jährige nun, dass sie sich gut vorstellen könnte, nochmal einen Mann in ihr Leben zu lassen. So erklärt Danni gegenüber "Prominent": "Ich möchte nicht mein Leben lang alleine bleiben. Niemand möchte alleine sein, jeder möchte geliebt werden." Wow! Was für emotionale Worte! Doch ist Danni schon jetzt wieder bereit für einen neuen Partner?

Danni will sich Zeit lassen

Auch wenn sich Daniela vorstellen könnte, ihr Herz neu zu verschenken, ist sie ein Jahr nach Jens' Tod noch nicht bereit dafür. So ergänzt sie: "Jetzt gerade kann ich es mir nicht vorstellen. Ich glaube, das schlechte Gewissen gegenüber meinem Mann wäre viel zu groß, weil ich noch viel zu tief und viel zu nah dran bin. Es ist gerade passiert, auch wenn ein Jahr rum ist." Wann Danni uns wohl mit einer neuen Liebe überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...

