Daniela Büchner: Jetzt steht sie vor einem Scherbenhaufen!

Es wird nicht ruhig bei ! Aktuell ist die Power-Frau dabei zu sehen, wie sie sich im Dschungelcamp die Krone erkämpfen möchte. Doch jetzt die bittere ...

Claudia Norberg: Traurige Worte nach dem Dschungelcamp-Aus

Daniela Büchner ist traurig

Während einige Dschungel-Bewohner Danni mit Argwohnen gegenübertreten, entwickelte sich zwischen ihr und Wendler-Ex eine waschechte Freundschaft. Um so trauriger somit, dass Claudia das Camp gestern Abend verlassen musste. So heißt es auf dem " "-Account der Witwe von : "Danni wird Claudia Norberg sicher vermissen und wir solche Bilder! Schade, damit habe ich heute nicht gerechnet, ihr?" Oh je! Doch anstatt Unterstützung, hagelt es von ihren Dannis Fans mächtig Kritik...

Dannis Fans sind außer sich

Wie unter dem Post von Danni deutlich wird, vertreten einige ihrer Anhänger die Meinung, dass Danni der Öffentlichkeit nur etwas vormachen würde. So ist zu lesen: "Danni hat nichts im Dschungel verloren. Sie sollte erstmal nachdenken und ihren Mann in Frieden ruhen lassen und nicht nur jeden Tag über in sprechen. Die Zuschauer verstehen nicht, dass Sie nur Mitleid von den Zuschauern haben will. Nach dieser Sendung, wird Sie nur mehr Feinde haben und keine Freunde mehr." Autsch! Was für harte Worte! Zum Glück kann Danni diese bösen Kommentare aktuell nicht mitverfolgen. Schließlich dürfen die Dschungel-Bewohner während ihrer Camp-Zeit nicht auf ihre Handys zugreifen. Schön ist es dennoch nicht…

