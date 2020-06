Daniela Büchner: Jubel-News! Sie kann ihr Glück kaum fassen

In ihrer Instagram-Story postet Danni Fotos von den Zeugnissen ihrer Kinder. „Ich habe immer an euch geglaubt“, schreibt sie dazu. „Wir sind ganz stolz, dass es trotz Corona so gut geworden ist. Da meine Kinder sehr viel Mühe und Fleiß in ihre Hausaufgaben gesteckt haben.“

Und dann richtet sie das Wort an die Kritiker, die ihr ständig an den Kopf werfen, dass aus ihren Kindern nichts werden könne. Für diese Menschen hat die 42-Jährige nur ein Pups-Geräusch übrig! „Ich bin wahnsinnig stolz auf meinen Volkan und sehr, sehr stolz auf meine Jada“, stellt sie klar.

