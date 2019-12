Daniela Büchner: Jubel! Sie kann es kaum glauben!

Erst kürzlich jährte sich zum ersten Mal der Todestag von Jens Büchner. Für Daniela Büchner alles andere als leicht. Doch wie nun enthüllt wurde, hat Danni jetzt ein ganz besonderes Andenken an ihren Jens erhalten...

Danni bekommt besonders Erinnerungsstück

Vor zwei Jahren gaben sich und ihr Ehemann Jens in einer Traumzeremonie das Jawort. Nun erreicht die Witwe von diesem besonderen Tag ein ganz außergewöhnliches Andenken: Dannis Brautstrauß! Die Blumen fing damals die Ex Freundin von , Anja Rascher, und schickte sie nun an Danni zurück. So erklärt Anja gegenüber "Bild": "Ich hatte den Strauß in meinem Gartenhäuschen aufbewahrt und jedes Mal, wenn ich daran vorbei gelaufen bin, musste ich an diesen schönen Tag denken. Danni war so glücklich." Wow! Was für eine emotionale Botschaft...

Daniela kann ihr Glück kaum fassen

Wie Anja weiter berichtet, habe Danni auf das süße Paket sofort reagiert: "So so schön... einzigartig, ergreifend." Ebenfalls ergänzt die Ex von Marc Terenzi, dass der Strauß schon einen ganz besonderen Platz erhalten haben soll: neben Jens' Urne. Und auch eine Feder schickte Anja an ihre Freundin Danni mit in dem Paket: "Die habe ich gefunden, kurz nachdem Marc und ich von Jens' Tod erfahren hatten. Wie eine Feder von den Flügeln eines Engels. Sie ist nun auch bei Danni." Einfach nur herzzerreißend!

