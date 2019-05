Daniela Büchner: Kampfansage! Jetzt spricht sie Klartext

Nach ihrem Ausraster bei der „Faneteria“-Eröffnung meldete sich bereits auf dem -Profil von „ “ bei ihren Fans und erklärte, wie es dazu kommen konnte.

Daniela Büchner: Schlimmer Eklat bei der Eröffung der Faneteria

Daniela Büchner: Kampfansage!

In einem Post auf ihrem eigenen Account macht die Witwe von nun noch einmal deutlich, was wirklich in ihr steckt. „Ich beschütze meine Familie auf eine Art & Weise wie es niemand kann“, schreibt sie zu einem coolen Schnappschuss von sich. „Auch, wenn mal was schiefläuft, gebe ich nie auf. Wer fällt und wieder aufsteht, besitzt mehr Stärke, als jemand, der noch nie am Boden gelegen hat.“

Eine klare Kampfansage! Daniela wird auch in Zukunft keine Angriffe auf ihre Familie dulden. Obwohl sie einen schweren Verlust verkraften musste, ist sie heute stärker als jemals zuvor. Aufgeben kommt für die 41-Jährige nicht in Frage!