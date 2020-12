Daniela Büchner: Knallharte Abfuhr von Ennesto Monté!

Knallharte Abfuhr von Ennesto

Daniela und Ennesto lernten sich 2017 auf einer "Bild"-Party kennen. Damals war Jens noch am Leben. "Da haben wir aber nicht geflirtet. Danni war noch mit Jens zusammen. Aber das war eine ausgelassene Party und wir haben uns alle drei gut verstanden", erklärt der 45-Jährige. Vor einigen Monaten fingen Danni und Ennesto dann an, häufiger miteinander zu telefonieren und sich zu treffen. Und plötzlich sahen sie sich mit ganz anderen Augen.

Als Daniela Ennesto das erste Mal küssen wollte, erteilte er ihr jedoch eine Abfuhr und sagte 'Nein!'. "Ich wollte die Freundschaft nicht riskieren, wenn ich mir nicht sicher bin. Aber beim zweiten Mal wusste ich dann, dass es ernst ist", verrät er.

"Wenn Dir so etwas Tragisches im Leben passiert, kann man nicht sagen, wann man wieder frei dafür ist", fügt Daniela hinzu und denkt dabei an ihren Jens. "Es passiert einfach. In den letzten zwei Jahren hatten auch schon Männer Interesse an mir. Aber ich war dafür nicht bereit. Aber jetzt, mit seinem Charme und Humor, der oft auch etwas drüber ist, hat es funktioniert. Vielleicht habe ich gerade sowas gebraucht, um etwas aufzubrechen."

