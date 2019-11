Daniela Büchner: Knallharte Abrechnung! Jetzt platzt ihr der Kragen

musste sich in den letzten Monaten so einige Dinge gefallen lassen. Immer wieder ziehen Fans und alte Freunde über die Witwe her. Obwohl sie versucht, sich immer von ihrer starken Seite zu zeigen, gehen ihr die bösen Kommentare dennoch oft sehr nah.

Daniela Büchner: Bitterer Familienstreit auf Mallorca!

Knallharte Abrechnung mit ihren Hatern

In ihrer -Story gesteht Danni nun, dass gemeine Aussagen sie verletzen und wütend machen. Doch in solchen Momenten führt sie sich vor Augen, dass sie eigentlich nicht traurig sein muss. Denn: „Ein normal denkender Mensch würde so etwas niemals tun! Den einen oder anderen Hater kenne ich sogar persönlich und was soll ich sagen? Es hat schon seinen Grund, warum diese Menschen absolut keinen Wert in meinem Leben haben“

Um die bösen Social-Media-Kommentare aus ihrem Leben zu verbannen, hat die stolze Mama eine ganz besondere Methode entwickelt. „Auch in Zukunft werde ich weiterhin alles blockieren, wozu ich gerade Lust habe. Schließlich ist es ja mein Account“, erklärt sie selbstbewusst. Und dann geht sie noch einen Schritt weiter! „Und DU… genau DICH meine ich, Frau. Du bist nicht nur von außen eine verdammt hässliche Frau, sondern auch von innen. Aber das weiß du ja selber“, feuert sie.

Wen Danni damit wohl meint?

Traurige Bilder von Mallorca! So schlecht geht es Daniela Büchner wirklich: