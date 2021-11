Daniela Büchner: Knallharte Ansage! Jetzt reicht es ihr endgültig

Daniela platzt der Kragen

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob Danni mal wieder einen richtigen Job haben will. Sofort stellt die fünffache Mama klar, dass das Leben in der Öffentlichkeit ihr Job ist! Außerdem wisse sie ganz genau, wie es ist, richtig zu arbeiten.

Viele Fans werfen ihr vor, dass der Beruf des "Influencers" kein richtiger Job sei. "Ich habe ÖFFENTLICHE Toiletten geputzt und viele andere Jobs mehr gemacht" kontert Daniela genervt. "Und im Übrigen ist mein jetziger Job auch ARBEITEN. Ich zahle Steuern, jede Menge sogar. Also ist es ARBEIT!"