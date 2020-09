Daniela Büchner: Knallharte Ansage! Sie hat genug!

Das Daniela ihr Leben gerne via Social Media mit ihren Fans teilt, ist definitiv nichts Neues. So versorgte die Power-Frau ihre Fans auch immer wieder mit allerhand Fotos, die Danni am Strand und im Bikini zeigen. Doch viele ihrer Anhänger schienen davon alles andere als begeistert zu sein. So musste sich die Witwe von Jens Büchner dafür regelmäßig ein paar harte Anfeindungen anhören. Das sich Daniela davon jedoch nicht aus der Bahn werfen lässt, zeigt nun das jüngste Foto der Power-Frau...