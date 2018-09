Daniela Büchner: "In knapp 15 Wochen kommt das Kind!"

Dieses Statement überrascht die Fans von Jens Büchner und seiner Daniela! Die Blondine kündigt ein Kind an. Und in 15 Wochen kommt es bereits...

"Weiß gerade nicht ob ich weinen oder lachen soll", beginnt Daniela Büchner ihren Post bei . "Eigentlich wollte ich es nicht jetzt an die große Glocke hängen, schon gar nicht über Facebook verbreiten - aber nun will ich es einfach loswerden, weil ich denke das ihr es wissen solltet. Wir sind in freudiger Erwartung. In knapp 15 Wochen kommt das Kind was wir uns immer so gewünscht haben", schreibt sie fröhlich weiter.

Ein Baby für Jens Büchner und seine Daniela?

Doch Moment mal! Erwarten und seine Daniela wirklich Nachwuchs? Einige Fans gratulieren den beiden tatsächlich schon.

Die sind allerdings etwas voreilig....

Daniela Büchner löst es auf

Bei dem Kind, dass im den nächsten Wochen kommen wird, handelt es sich nicht etwa um den Nachwuchs der Büchners. Nein: Weihnachten naht! "Wir erwarten das Christkind und es gibt Geschenke und gaaannz viel zum futtern", beendet Daniela Büchner den Post ganz weit unten.

Die Fans nehmen es natürlich mit Humor. "Das ist doch mal eine wunderbare Nachricht!!! Und das Beste daran, jetzt kommt es nicht so unerwartet plötzlich! Herzlichen Glückwunsch! Du hast Zeit dich auf das ......kind gebührend vor zu bereiten", witzeln sie unter dem Beitrag.