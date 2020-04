Reddit this

Daniela Büchner: Komplett am Ende! Großes Drama auf Mallorca

Das Coronavirus sorgt derzeit auf der ganzen Welt für Aufruhr. In einigen Ländern wie Italien oder Spanien herrscht momentan sogar Ausgangssperre. Auch leidet darunter...

Daniela Büchner plagen schlimme Geldsorgen

Danni musste ihre Fanteria auf Mallorca schließen. Für den " "-Star eine Katastrophe! "Man weiß nicht genau, wie und wann geht es weiter. Werde ich mein Geschäft jemals wieder eröffnen können? Wie lange reicht mein Erspartes?", klagt sie ihr Leid in einer emotionalen Videobotschaft an Sender .

Daniela Büchner: Bittere Worte! Sie wollte Jens verlassen

Daniela Büchner: "Ich weiß, wie es ist, kein Geld zu haben"

Doch aufgeben kommt für Power-Mama Danni nicht infrage. "Ich weiß, wie es ist, kein Geld zu haben. Es gab eine Zeit, in der habe ich Hartz 4 beantragt und habe bei der Tafel Essen geholt. Ich werde alles dafür tun, dass dies nicht mehr passiert."

Deshalb will die -Auswanderin jetzt mit -Werbung etwas Geld in die Kasse spülen - auch wenn es dafür viel Kritik hagelt. "Im Fernsehen gibt es auch Werbung. Ich bin alleinerziehende Mutter von fünf Kindern. Ich habe keinen Mann", verteidigt sich Danni. "Ich will dafür auch kein Mitleid, aber ich möchte etwas Verständnis."

