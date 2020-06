Daniela Büchner: Liebes-Hammer auf Mallorca!

Die vergangen Monate waren für die Büchners alles andere als leicht! Nach dem Tod von Jens Büchner musste sich die Familie alleine durchs Leben kämpfen. Doch jetzt die zuckersüßen Neuigkeiten! Wie die Tochter von Danni nun berichtet, ist sie seit einem Jahr in festen Händen. Jada erklärt bei "Goodbye Deutschland": "Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, aber zum Glück haben wir Handys. Was mir am meisten fehlt, sind die Momente, in denen wir zusammen zum Beispiel Fahrrad gefahren sind." Wow! Was für Jubel-News! Und was denkt Danni über den Angebeteten ihrer Tochter?