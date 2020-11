Daniela Büchner: Liebes-Outing! Ennesto Monte ist ihr neuer Freund

Wie die 42-Jährige jetzt bei Instagram verrät, musste sich sich outen, da eine Zeitung drohe, Bilder zu veröffentlichen. Um dieser zuvorzukommen, macht sie die Liebe selber offiziell.

"Glück und Ärger liegen oft nah beieinander. Ich habe ja in letzter Zeit schon gesagt, dass ich gerade dabei bin, einen Mann näher kennenzulernen. Einen Mann, den ich bereits seit vielen Jahren zu meinem Freundeskreis zähle, mit dem ich aber seit einigen Monaten ganz andere Gefühle verbinde. Diese Gefühle füreinander wollten wir beiden eigentlich erstmal für uns genießen, alles in Ruhe auf uns zukommen lassen, uns Zeit geben, uns noch besser kennenzulernen", schreibt sie in ihrer Story. Und zeigt sich anschließend mit ihrem neuen Mann. Und das st kein geringerer als Ennesto Monte!