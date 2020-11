„Goodbye Deutschland“: Daniela Büchner sucht einen neuen Mann!

Zwei Jahre sind vergangen, doch schmerzen tut es noch immer wie am ersten Tag. Im November 2018 verstarb Jens Büchner völlig unerwartet an Lungenkrebs. Statt sich in ihre eigene Trauer fallen zu lassen, musste Daniela Büchner ihre fünf Kinder stützen und versorgen. Zwar hat sich in Cala Millor mittlerweile wieder der Alltag im Hause Büchner eingeschlichen, doch Jens Büchner hinterlässt bis heute eine Lücke, die nicht zu schließen ist. Ob Vater, Stiefpapa, Ehemann oder Spaßvogel der Familie, der Schlagersänger aus Zwenkau hatte viele Gesichter. Auch seine helfenden Hände fehlen bis heute! Insbesondere bei schwierigen Aufgaben, wie dem Aufbau einer Schaukel stößt Danni schnell an ihre Grenzen. „Es ist halt scheiße alleinerziehend zu sein. Es gibt so viele Situationen, grad in dieser Situation, es ist echt anstrengend, und du denkst dir so, wie schön wäre es, es gibt jemanden der dir sagt, komm wir bauen das zusammen auf, wir versuchen das“, klagt Daniela Büchner bei „Goodbye Deutschland“. Wäre da nur ein Mann...