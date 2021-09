Daniela Büchner: Mega-Ausraster! Der Zoff nimmt einfach kein Ende

Daniela hat die Nase voll

Die Löwenmama hat diese Woche eine Reise mit ihrer Tochter Joelina angetreten. Offenbar stehen sie für ein geheimes Projekt vor der Kamera und dürfen noch nichts verraten. Dafür, dass Danni ihre anderen Kinder zu Hause auf Mallorca gelassen hat, wird sie nun allerdings heftig kritisiert!

"Meine Kinder sind gut versorgt, also macht euch nicht immer so viele Gedanken. Macht euch auch keine Gedanken über mein Aussehen oder meine Bilder", poltert Daniela in ihrer Insta-Story. Von der Kritik will sie nichts wissen! "Bitte schickt mir nicht irgendwelche Screenshots oder sonst was, was irgendwelche Leute über mich sagen, schreiben, meinen. Die Meinung anderer interessiert mich nicht", stellt sie klar. "Und wenn es da draußen Menschen gibt, die ihre Meinung laut machen müssen, weil sie sagen, die Danni macht in TV-Formaten mit, lässt ihre Kinder alleine, geht einfach abends raus, die drei Großen müssen immer aufpassen... dann ist das deren Meinung, aber es ist nicht das, was wirklich in der Realität passiert!"