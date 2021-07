Daniela Büchner: Mega-Ausraster! Sie kann es nicht mehr ertragen

Daniela hat genug

In ihrer Instagram-Story platzt Danni nun gehörig der Kragen. "Weil die Instagram-Polizei hier wieder randaliert" müsse sie sich rechtfertigen. "Also bitte schiebt mir nicht den schwarzen Peter zu. Es geht mir langsam echt auf den Sack. Denn egal, was man manchmal postet... es kommt immer die Instagram-Polizei und geht mir hier erbärmlich auf die Nerven. Ich möchte, dass Instagram Spaß macht, aber es macht oft keinen Spaß, weil es da einen Haufen Nervensägen gibt, die alles sehen", feuert sie.

"Danni, deine Wimpern sind nicht gut. Danni, die Wimpern sind zu lang. Danni, aber du hast das gestern so gesagt. Danni, das Kleid ist aber zu klein", äfft sie ihre Kritiker nach. "Lasst uns doch Spaß und Freude haben hier. Und wenn mir was nicht gefällt... und ich sage euch, mir gefallen hier mehrere Accounts auch nicht... ich habe sie blockiert. Ich habe es einfach blockiert, weil ich mir den Mist, von den Menschen, die ich nicht mag, nicht angucken möchte. Ganz einfach ist das."