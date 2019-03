Daniela Büchner: Mit Champagner auf ihr neues Leben!

Reddit this

Das beste Rezept gegen Kummer? Ablenkung. Nach dem tragischen Verlust ihres Mannes Jens († 49), der an Krebs starb, besuchte (41) vergangene Woche ihre langjährige Freundin Marion „Krümel“ Pfaff (46). Wie "Closer" berichtet, knallten bei diesem Treffen sogar die Champagnerkorken…

„Ich habe mich sehr gefreut, dass sie mit den Kindern zu uns nach Hause gekommen ist“, erzählte "Krümel" gegenüber "Closer".

Daniela Büchner geht es schon viel besser

Die beiden Frauen köpften sogar eine Flasche Moët & Chandon und unterhielten sich bei Tapas und Frikadellen über ihre Sorgen, aber auch Zukunftspläne. Marion: „Daniela weint natürlich immer noch sehr viel, aber sie schaut nach vorn und plant gerade die Wiedereröffnung der ,Faneteria‘.“ Doch nicht nur Daniela, auch die Zwillinge Jenna und Diego (2) hatten viel Spaß. Sie entdeckten bei Marion im Wohnzimmer „Alexa“, den Sprachassistenten, der unter anderem Songs abspielen kann. „Sie wünschten sich das Lied ihres Papas: ‚Geld weg, Frau weg, Blagen weg‘. Das sangen wir dann alle zusammen mit. So traurig es war, so schön ist es doch, Jens in unseren Erinnerungen immer weiterleben zu lassen“, sagt Marion.

