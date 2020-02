Daniela Büchner: Nackt-Shooting!

Reddit this

Gerade erst waren Daniela Büchner und Claudia Norberg noch dabei zu sehen, wie sie im "Dschungelcamp" um die Krone kämpften. Nun die nächste Neuigkeit...

Claudia Norberg: Erschütternde Beichte von der Wendler Ex!

Claudia Norberg zieht sich für Erotik-Shooting aus

Erst kürzlich feierte Laura Müller, die 19-jährige Freundin von , ihr " "-Debüt. Für die Wendler Ex scheinbar Grund genug, um auch die Hüllen fallen zu lassen. So ließ auch sie sich für ein paar erotische Bilder fotografieren. Gegenüber "Promipool" plauderte die Ex-Dschungel-Bewohnerin: "Dieses tolle Fotoshooting mit all den tollen Empfindungen werde ich nie mehr vergessen. Das war eine Bereicherung für mein Leben." Doch damit nicht genug...

Zieht sich auch Daniela Büchner aus?

Wie Claudia weiter berichtet, würde sie auch ihrer Dschungel-Freundin ans Herz legen, ein Erotik-Shooting zu machen. Danni feierte Claudia öffentlich für ihren Mut, sich vor der Kamera auszuziehen. Claudia berichtet: "Ich freue mich natürlich über die Reaktion von meiner Freundin Danni. Ich muss sie unbedingt davon überzeugen, auch mal so ein erotisches Fotoshooting zu machen. Gerne stehe ich ihr dabei zur Seite, um sie dabei zu unterstützen und um zu gucken, ob alles gut aussieht." Ob Danni diese Idee wohl in die Tat umsetzt?

So sehr hat sich verändert: