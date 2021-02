Daniela Büchner: Nervenzusammenbruch - Sie ist total am Ende

Danielas Nerven liegen blank

Danielas Nerven liegen derzeit einfach blank. "Also, wenn ich ehrlich bin, habe ich gefühlt 100 Nervenzusammenbrüche am Tag", gesteht sie geknickt in ihrem Feed. "Aber wie heißt es so schön? Augen zu und durch. An alle Mamas da draußen... fühlt euch gedrückt!" Um Mama wieder gute Laune zu machen, kommentiert Tochter Joelina den Beitrag mit süßen Worten: "Du machst alles so toll. Bin froh, so eine Mama wie dich zu haben."

Unter dem Post häufen sich bereits die Kommentare von Fans, die genau wissen, was Danni meint:

"Du machst das toll."

"Wir schaffen das."

"Bist eine super Mami."

Und auch Ennesto Monté weiß, was seine Freundin tagtäglich leistet. "Bin gerade mal zwei Wochen Papa und Mama und alles. Ich merke erst jetzt, wie viel man investiert als Alleinerziehender. An alle Mamas und Papas großen Respekt und ganz besonders an dich", schreibt er in seiner Insta-Story und markiert Danni darin. Wie süß!