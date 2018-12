Daniela Büchner: Neue Karriere für die Witwe von Jens Büchner?

Der Schmerz sitzt immer noch tief. Am 17. November verstarb an den Folgen von Lungenkrebs. Seine Familie kann den Verlust nur schwer verkraften. Doch irgendwie muss es für Daniela und ihre Kinder weitergehen.

Jens Büchner: Neues Foto von Diego rührt alle zu Tränen

Daniela Büchner: Wird sie jetzt auch Malle-Sängerin?

steht aktuell mit ihren fünf Kindern alleine da. Zwar soll Jens Büchner seine Familie so viel hinterlassen haben, dass sie ein Jahr mit dem Geld leben können, doch dann muss es weitergehen.

Damit Geld in die Kasse kommt, hat ausgerechnet Marion Pfaff, alias Krümel, Danni jetzt ein Angebot gemacht. Sie soll in ihrer Bar als Sängerin auftreten. "Sie könnte dreimal in der Woche bei uns auf der Bühne stehen", so die Blondine gegenüber "OK!". Danni selbst ist noch nicht richtig begeistert von der Idee. Sie kann schließlich nicht singen. Doch auch dafür hat Krümmel ein Argument: "Das konnte Jens doch auch nicht!" Überlegt es sich die 40-Jährige also nochmal?

Danni Büchner: Absage fürs Dschungelcamp

Aktuell will sich die Witwe erst einmal nur um ihre Familie kümmern. Sie hat sogar die Teilnahme beim im Januar abgesagt.

Doch es gibt auch schon Pläne, die Danni schmiedet. So will sie die Faneteria wieder öffnen - als Gedenk-Bar für Jens. Das hätte ihn sicher gefreut...